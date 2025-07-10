Готовы на риск: Генерал раскрыл, как ВСУ могут ударить с западных аэродромов вглубь РФ

В ходе массированного удара по тылам ВСУ в западной части Украины серьёзно пострадал аэродром Озёрный в Житомирской области. Стратегический объект использовался в том числе для концентрации техники НАТО, значительная часть которой могла быть уничтожена во время атаки Армии России. Об этом рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он не исключил, что ВС РФ смогли поразить боевую технику, переданную Украине странами НАТО. Тем не менее централизованные поставки продолжаются, поэтому теоретически украинские ВВС могут использовать западные аэродромы и воздушные гавани «подскока» под Харьковом или Изюмом, чтобы ударить вглубь России. Военный эксперт полагает, что ВСУ готовы на такой риск.

«Действительно, аэродром, по которому был нанесён удар, расположен недалеко от польской границы. Из Польши ещё всё-таки идут поставки, и достаточно централизованно. Может быть, не в таком количестве, как раньше, но они есть. Поэтому мы бьём по ним, чтобы логистические цепочки постоянно были в напряжении, а может быть, и накрылись совсем», — цитирует генерала сайт MK.ru.

По его словам, Армия России выбирает цели неслучайно. Упреждающий удар был нанесён, чтобы сорвать планы киевского режима по массированной атаке по территории нашей страны с применением авиации. Поэтому на аэродроме Озёрный важно было вывести из строя такие объекты, как взлётно-посадочная полоса, центральная заправочная, склады ГСМ, вооружения и боеприпасов, стоянки самолётов и сами боевые машины.