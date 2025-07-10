Белоруссия разнесла страшилку о планах захватить Балтию с Армией России
Генштаб ВС Белоруссии: Москва и Минск не собираются нападать на Прибалтику
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Россия и Белоруссия не планируют нападать на страны Балтии, все обратные заверения со стороны Запада являются очевидной провокацией и домыслами. Об этом заявил начальник белорусского Генерального штаба вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
«Ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются [на Прибалтику] нападать. Это надуманно для того, чтобы пригласить на свою территорию какие-то силы и средства и обеспечить мнимую защиту и безопасность», — пояснил офицер в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Польша и Прибалтика поддерживают миф о российской «агрессии». Эти страны усиливают границы, готовясь к якобы возможному конфликту с Россией. В Литве прогнозируют угрозу столкновения к 2028 году, выделяя сотни миллионов на оборону. А глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вещает, что Россия является «360-градусной угрозой миру».