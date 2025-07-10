Белоруссия разнесла страшилку о планах захватить Балтию с Армией России

Россия и Белоруссия не планируют нападать на страны Балтии, все обратные заверения со стороны Запада являются очевидной провокацией и домыслами. Об этом заявил начальник белорусского Генерального штаба вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

«Ни Республика Беларусь, ни Российская Федерация не собираются [на Прибалтику] нападать. Это надуманно для того, чтобы пригласить на свою территорию какие-то силы и средства и обеспечить мнимую защиту и безопасность», — пояснил офицер в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».