Премьер-министр Украины пытается стрясти с Запада $1 триллион

Украине потребуется порядка одного триллиона долларов на восстановление после завершения боевых действий. При этом весь процесс займёт около 14 лет. Об этом в соцсети по результатам онлайн-выступления на заседании платформы доноров министерского уровня в рамках Конференции по восстановлению Украины написал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, обойдётся в 1 триллион долларов за период в 14 лет. Наша концепция предполагает создание двух фондов», — говорится в тексте.

Первым фондом станет «Фонд Украина» на 540 миллиардов долларов. Все эти средства, по словам Шмыгаля, будут пущены на восстановление страны. Украинский чиновник предложил наполнить данный фонд за счёт конфискованных российских активов и специального налога на экспорт российского сырья.

Шмыгаль также надеется на Европейский структурный фонд в поддержку Украины объёмом 460 миллиардов долларов. Его задача — работа с инвестициями на развитие украинского производства. Политик в очередной раз попросил европейских партнёров усилить санкции против РФ. Он поведал, что Незалежная способна закрыть бюджетный дефицит. Сейчас, по его словам, Киев вынужден тратить на военные нужды до 120 миллиардов долларов.