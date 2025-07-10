Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:56

Милонов осудил россиян, купивших VIP-билеты за 500 тысяч на Агутина в Казани

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил поклонников звёзд шоу-бизнеса, которые в сложное для страны время готовы платить сотни тысяч рублей за билеты на концерты. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал ажиотаж вокруг выступления Леонида Агутина в Казани, где VIP-места продавались по цене от 500 тысяч рублей и были полностью раскуплены.

«Считаю аморальным платить такие деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела чуть удобнее, чем могла бы за более скромную сумму в десяти метрах от сцены. Но это вопрос личного выбора и транжирства», — заявил парламентарий.

Стало известно, сколько будут брать за частные выступления воссоединившиеся «Тату»
Стало известно, сколько будут брать за частные выступления воссоединившиеся «Тату»

При этом Милонов подчеркнул, что не призывает вводить запреты или санкции в отношении тех, кто покупает дорогие билеты. Вместо этого он предложил альтернативу — жертвовать аналогичные суммы на поддержку российских военных.

«Поддержка СВО — дело добровольное. Многие считают за честь помочь фронту. Если у вас есть возможность тратить такие деньги на концерт, то будет справедливо направить часть средств на помощь нашим ребятам», — отметил он.

Life.ru узнал, чем владеет взвинтившая гонорар до небес Кадышева
Life.ru узнал, чем владеет взвинтившая гонорар до небес Кадышева

Кстати, тенденция, ранее замеченная у Надежды Кадышевой, теперь наблюдается и у Татьяны Булановой — её творчество привлекает внимание поколения Z. Концерты певицы все чаще посещают молодые люди, не помнящие времена её оглушительного успеха или родившиеся намного позже.

Больше новостей читайте на сайте Life.ru.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Леонид Агутин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar