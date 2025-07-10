Милонов осудил россиян, купивших VIP-билеты за 500 тысяч на Агутина в Казани

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил поклонников звёзд шоу-бизнеса, которые в сложное для страны время готовы платить сотни тысяч рублей за билеты на концерты. В беседе с NEWS.ru он прокомментировал ажиотаж вокруг выступления Леонида Агутина в Казани, где VIP-места продавались по цене от 500 тысяч рублей и были полностью раскуплены.

«Считаю аморальным платить такие деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела чуть удобнее, чем могла бы за более скромную сумму в десяти метрах от сцены. Но это вопрос личного выбора и транжирства», — заявил парламентарий.

При этом Милонов подчеркнул, что не призывает вводить запреты или санкции в отношении тех, кто покупает дорогие билеты. Вместо этого он предложил альтернативу — жертвовать аналогичные суммы на поддержку российских военных.

«Поддержка СВО — дело добровольное. Многие считают за честь помочь фронту. Если у вас есть возможность тратить такие деньги на концерт, то будет справедливо направить часть средств на помощь нашим ребятам», — отметил он.