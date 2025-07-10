«Союзники не поладили»: Демарш Макрона против короля Карла III может ударить по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Великобританию умудрился вляпаться в скандал, отказавшись говорить на английском языке на протокольных мероприятиях, хотя свободно владеет им. Политик предпочёл родной французский, не проявив уважение к королю Карлу III.

Член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий уверен, что Макрон проигнорировал протокольный формат из-за курса на дистанцирование от Британии. Для политика данное поведение закономерно, ведь он мечтает о статусе «главного в Европе», а значит не может говорить на чужом языке. Однако демарш французского лидера может ударить по Украине.

«Но самое важное в этом скандале — это то, что ключевые союзники в Европе не поладили друг с другом в таких, казалось бы, банальных вопросах. В этом контексте создаётся впечатление, что по более серьёзным темам (вроде поддержки Украины) им будет договориться ещё сложнее», — подчеркнул политолог в интервью РИА «ФедералПресс».