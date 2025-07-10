Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 15:03

«Союзники не поладили»: Демарш Макрона против короля Карла III может ударить по Украине

Политолог Булавицкий: Скандал с Макроном в Британии может ударить по Украине

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Великобританию умудрился вляпаться в скандал, отказавшись говорить на английском языке на протокольных мероприятиях, хотя свободно владеет им. Политик предпочёл родной французский, не проявив уважение к королю Карлу III.

Она в трауре: Странное поведение жены Макрона в Британии связано со смертью в семье
Она в трауре: Странное поведение жены Макрона в Британии связано со смертью в семье

Член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий уверен, что Макрон проигнорировал протокольный формат из-за курса на дистанцирование от Британии. Для политика данное поведение закономерно, ведь он мечтает о статусе «главного в Европе», а значит не может говорить на чужом языке. Однако демарш французского лидера может ударить по Украине.

«Но самое важное в этом скандале — это то, что ключевые союзники в Европе не поладили друг с другом в таких, казалось бы, банальных вопросах. В этом контексте создаётся впечатление, что по более серьёзным темам (вроде поддержки Украины) им будет договориться ещё сложнее», — подчеркнул политолог в интервью РИА «ФедералПресс».

Королеву Камиллу перекосило после поцелуя Карла III с женой Макрона
Королеву Камиллу перекосило после поцелуя Карла III с женой Макрона

Примечательно, что одним скандалом визит не ограничился. Эмманюэль Макрон во время официального ужина в Виндзорском замке флиртовал с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской. Во время вечера политик активно поднимал тосты, что, вероятно, способствовало его игривому настроению.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Карл III
  • Франция
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar