Стала известна дата начала продаж кроссовера «Москвич 8»

Старт продаж кроссовера «Москвич 8» намечен на следующую неделю, пишет Autonews. Представители пресс-службы «Москвича» также подтвердили скорое появление новинки на рынке, подчеркнув, что автомобили станут доступны для приобретения в ближайшее время, не вдаваясь в конкретные детали.

Запуск продаж «Москвича 8» уже несколько раз переносился. Первоначально заявлялось о начале выпуска осенью 2024 года, затем сроки были смещены на конец того же года. Позднее появилась информация о старте продаж в 2025 году, однако эти сведения так и не нашли подтверждения.

В апреле прошлого года Московский автомобильный завод (МАЗ) продемонстрировал серийную версию семиместного кроссовера «Москвич 8». Было отмечено, что модель представляет собой адаптированный вариант китайского JAC X8 Plus, отличающийся измененными эмблемами, бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.