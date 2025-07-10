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Регион
10 июля, 17:52

Российские ПВО за три часа сбили 26 украинских дронов над пятью регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Российские системы ПВО за три часа сбили 26 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 мск были уничтожены 11 дронов над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и Московским регионом.

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Ранее Life.ru сообщал, что в аэропортах Москвы — Домодедово, Внуково и Жуковский — временно ввели ограничения приём и отправку рейсов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности воздушного движения. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотника вблизи города.

Александра Мышляева
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