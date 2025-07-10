Российские ПВО за три часа сбили 26 украинских дронов над пятью регионами

Российские системы ПВО за три часа сбили 26 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 мск были уничтожены 11 дронов над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и Московским регионом.