Российские ПВО за три часа сбили 26 украинских дронов над пятью регионами
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Российские системы ПВО за три часа сбили 26 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 мск были уничтожены 11 дронов над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, а также по одному беспилотнику над Белгородской областью и Московским регионом.
Ранее Life.ru сообщал, что в аэропортах Москвы — Домодедово, Внуково и Жуковский — временно ввели ограничения приём и отправку рейсов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности воздушного движения. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате беспилотника вблизи города.