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11 июля, 04:42

Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Последствия аварии на трассе в Севастополе. Обложка © Telegram / Прокуратура города Севастополя

Последствия аварии на трассе в Севастополе. Обложка © Telegram / Прокуратура города Севастополя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителю управления СК РФ по Крыму и Севастополю Терентьеву В.Н. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, 10 июля около 14:20 на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. Изначально сообщалось о четырёх погибших девушках в возрасте от 17 до 19 лет, однако позднее 18-летняя, предположительно, виновница аварии скончалась в больнице.

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Артур Лапсаков
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