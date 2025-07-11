Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в Севастополе с пятью погибшими
Последствия аварии на трассе в Севастополе. Обложка © Telegram / Прокуратура города Севастополя
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководителю управления СК РФ по Крыму и Севастополю Терентьеву В.Н. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, 10 июля около 14:20 на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. Изначально сообщалось о четырёх погибших девушках в возрасте от 17 до 19 лет, однако позднее 18-летняя, предположительно, виновница аварии скончалась в больнице.