Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в Севастополе с пятью погибшими

Напомним, 10 июля около 14:20 на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. Изначально сообщалось о четырёх погибших девушках в возрасте от 17 до 19 лет, однако позднее 18-летняя, предположительно, виновница аварии скончалась в больнице.