«Вопрос в повестке»: Рябков не исключил новый обмен заключёнными между Россией и США

В обозримом будущем Россия и США могут вновь обменяться заключёнными, но когда именно это произойдёт, пока неясно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остаётся в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это всё не подлежит обнародованию до достижения договорённости. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Дипломат признал, что такой исход событий не исключён, однако сроки его наступления пока определить невозможно. По его словам, на это влияет множество факторов, включая динамику взаимоотношений между странами в целом.