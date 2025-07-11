«Вопрос в повестке»: Рябков не исключил новый обмен заключёнными между Россией и США
Рябков: В обозримом будущем не исключён обмен заключёнными между Россией и США
Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России
В обозримом будущем Россия и США могут вновь обменяться заключёнными, но когда именно это произойдёт, пока неясно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остаётся в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это всё не подлежит обнародованию до достижения договорённости. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Дипломат признал, что такой исход событий не исключён, однако сроки его наступления пока определить невозможно. По его словам, на это влияет множество факторов, включая динамику взаимоотношений между странами в целом.
Напомним, последний обмен заключёнными между США и Россией был произведён в апреле. Американцы передали нам Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Москва же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.