Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 05:35

«Вопрос в повестке»: Рябков не исключил новый обмен заключёнными между Россией и США

Рябков: В обозримом будущем не исключён обмен заключёнными между Россией и США

Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России

В обозримом будущем Россия и США могут вновь обменяться заключёнными, но когда именно это произойдёт, пока неясно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остаётся в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это всё не подлежит обнародованию до достижения договорённости. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

Дипломат признал, что такой исход событий не исключён, однако сроки его наступления пока определить невозможно. По его словам, на это влияет множество факторов, включая динамику взаимоотношений между странами в целом.

«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине
«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине

Напомним, последний обмен заключёнными между США и Россией был произведён в апреле. Американцы передали нам Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Москва же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar