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11 июля, 07:55

Хинштейн: Мама погибшего в Курске мальчика Толи находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Myibean

Мать пятилетнего Толи, погибшего в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжёлое, ей трудно передвигаться», — написал он, добавив, что лично выразил женщине соболезнования по телефону. По словам Хинштейна, врачи в Москве делают всё возможное для её восстановления.

Боец СВО с позывным Поэт посвятил стихи 5-летнему Толе, погибшему от дрона ВСУ
Боец СВО с позывным Поэт посвятил стихи 5-летнему Толе, погибшему от дрона ВСУ

Атака на курский пляж «Городской» произошла во вторник. По данным региональных властей, в результате удара погибло три человека, включая ребёнка, и ещё семеро получили ранения. Позднее экстренные службы уточнили: число пострадавших увеличилось до десяти. Пятилетний мальчик, раненный в ходе атаки украинского беспилотника, скончался по пути в Москву.

Марина Фещенко
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