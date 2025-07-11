Хинштейн: Мама погибшего в Курске мальчика Толи находится в тяжёлом состоянии

Мать пятилетнего Толи, погибшего в результате удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжёлое, ей трудно передвигаться», — написал он, добавив, что лично выразил женщине соболезнования по телефону. По словам Хинштейна, врачи в Москве делают всё возможное для её восстановления.