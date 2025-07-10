Боец СВО с позывным Поэт посвятил стихи 5-летнему Толе, погибшему от дрона ВСУ
Анатолий, погибший мальчик из Курска. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн
Смерть пятилетнего Толи, который погиб, пытаясь закрыть собой мать во время удара ВСУ по пляжу, вызвала волну скорби и отклика по всей стране. В память о мальчике на снарядах бойцы пишут: «За Толю! За Курск!», а участники СВО посвящают ему стихи.
Одно из таких стихотворений с названием «Толя, прости» прислал губернатору Курской области Александру Хинштейну участник боевых действий с позывным «Поэт», находящийся сейчас на фронте. В нём говорится о том, как тяжело подобрать слова, чтобы описать подвиг ребёнка, ставшего символом мужества. Автор сравнивает пятилетнего мальчика со взрослым, который, не задумываясь, заслонил собой мать. Он признаётся, что не может сдержать эмоций — в нём говорит гнев, боль и желание возмездия.
В стихотворении звучит призыв к справедливости и наказанию тех, кто отдал приказ. Автор говорит о чувстве вины — своей и всех, кто сейчас в строю, — за то, что не оказался рядом в тот момент. Завершается стихотворение словами:
«Прости, Анатолий, и знай —
За тебя отомстят…»
Вечером 8 июля вооружённые силы Украины атаковали городской пляж в Курске, используя беспилотные летательные аппараты. Каждый дрон был оснащён пятью килограммами пластита и содержал поражающие элементы — металлические шарики. В результате нападения погибли четыре человека, включая пятилетнего мальчика по имени Толя, который ценой своей жизни защитил свою маму.