Европейский парламент (ЕП) отказался почтить память жертв Волынской резни. Об этом сообщила депутат ЕП Анна Брылка в социальной сети X.

«В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни», — заявила Брылка

По её словам, председатель ЕП Роберта Метсола не только отклонила соответствующее предложение польской стороны, но и чётко дала понять, что подобные инициативы не будут рассматриваться.

Польский депутат выразила возмущение таким решением, отметив, что в ЕС практикуется избирательный подход к жертвам нацизма. Брылка подчеркнула, что в Европейском Союзе существует неравное отношение к разным жертвам исторических событий. Она отметила, что погибшие заслуживают прежде всего сохранения памяти и установления исторической правды, а не мщения.

Волынская резня 1943-1944 годов представляет собой массовые убийства польского гражданского населения, совершённые боевиками украинской организации ОУН-УПА*. Эти кровавые события, в ходе которых погибли десятки тысяч человек, стали одной из самых болезненных страниц в истории польско-украинских отношений. До сих пор оценка этих событий остаётся предметом острых исторических и политических дискуссий между Варшавой и Киевом. Польская сторона настаивает на признании этих действий геноцидом, в то время как украинские власти избегают такой квалификации, что продолжает осложнять двусторонние отношения.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, проливающие свет на деятельность украинских националистов в начальный период Великой Отечественной войны. Согласно обнародованным материалам, члены ОУН-УПА* осуществляли диверсионную работу в подразделениях Красной армии, подрывая её боеспособность.