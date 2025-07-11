Предприятие получило повреждения при атаке дронов ВСУ на Орловскую область

В Орловской области обломки сбитых дронов повредили жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

По данным главы области, в результате атаки украинских БПЛА пострадали два частных домовладения. Также беспилотники причинили ущерб имуществу одного из местных предприятий.

«На местах происшествия продолжается работа МЧС и правоохранительных органов, принимаются необходимые меры по устранению последствий», — отметил Клычков.

В настоящее время устанавливается точный характер и масштаб повреждений. Информации о пострадавших не поступало.