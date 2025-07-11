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11 июля, 08:56

Предприятие получило повреждения при атаке дронов ВСУ на Орловскую область

Клычков: После атаки БПЛА в Орловской области пострадали два дома и предприятие

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

В Орловской области обломки сбитых дронов повредили жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

По данным главы области, в результате атаки украинских БПЛА пострадали два частных домовладения. Также беспилотники причинили ущерб имуществу одного из местных предприятий.

«На местах происшествия продолжается работа МЧС и правоохранительных органов, принимаются необходимые меры по устранению последствий», — отметил Клычков.

В настоящее время устанавливается точный характер и масштаб повреждений. Информации о пострадавших не поступало.

Три дома получили повреждения в Орле при массированной атаке 11 дронов ВСУ
Три дома получили повреждения в Орле при массированной атаке 11 дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что в Орловской области средствами противовоздушной обороны был успешно перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. Стоит отметить, что в России активно ведутся разработки перспективных лазерных комплексов, предназначенных для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Планируется, что эти системы будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны

Алиса Хуссаин
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