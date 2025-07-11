Предприятие получило повреждения при атаке дронов ВСУ на Орловскую область
Клычков: После атаки БПЛА в Орловской области пострадали два дома и предприятие
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake
В Орловской области обломки сбитых дронов повредили жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.
По данным главы области, в результате атаки украинских БПЛА пострадали два частных домовладения. Также беспилотники причинили ущерб имуществу одного из местных предприятий.
«На местах происшествия продолжается работа МЧС и правоохранительных органов, принимаются необходимые меры по устранению последствий», — отметил Клычков.
В настоящее время устанавливается точный характер и масштаб повреждений. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Орловской области средствами противовоздушной обороны был успешно перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. Стоит отметить, что в России активно ведутся разработки перспективных лазерных комплексов, предназначенных для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Планируется, что эти системы будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны