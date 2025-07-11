Над двумя российскими регионами за 10 минут сбили четыре дрона ВСУ

В течение десяти минут российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, три БПЛА были перехвачены в небе над Брянской областью, ещё один — над территорией Республики Крым.