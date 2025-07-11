Над двумя российскими регионами за 10 минут сбили четыре дрона ВСУ
МО: За 10 минут силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Брянской областью и Крымом
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В течение десяти минут российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, три БПЛА были перехвачены в небе над Брянской областью, ещё один — над территорией Республики Крым.
Напомним, что минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 155 украинских дронов. Основной удар пришёлся на Курскую область, где было уничтожено 53 беспилотника. Также значительное количество БПЛА было перехвачено в Брянской области— 19 «птичек». Ещё 15 ликвидировали в Смоленской, 14 – в Белгородской и 13 – в Тульской областях. В последнем регионе пострадал человек, ещё один — скончался.