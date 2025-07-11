«Щит» из мирных: В подполье предупредили о ловушке для ударов по ТЦК
Подпольщик Лебедев: Эффект от ударов ВС РФ по ТЦК может быть временным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Россия наносит системные удары по украинским военкоматам, но эффект может быть временным. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, почему успешная стратегия требует развития.
Российская армия в последние недели систематически наносит удары по объектам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины, используя точечные атаки. По оценкам экспертов, это наносит Киеву стратегический и психологический урон, лишая его ключевого источника пополнения войск.
Военный эксперт Алексей Суконкин ранее отмечал, что подобные мероприятия по срыву мобилизации не входили в планы киевского режима. Однако координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил, что без дальнейших действий достигнутый эффект может сойти на нет.
Лебедев подтвердил пользу ударов по ТЦК, признав их эффективными для срыва мобилизации и усиления страха среди сотрудников. Он подчеркнул, что при продолжении атак этот страх будет только расти. Однако координатор николаевского подполья отметил, что военкоматы легко перебазируются, часто выбирая места, где могут прикрыться мирными гражданами, как, например, в случае с интернатом для беженцев в селе Мичково-Погорелово под Николаевом.
«То есть если мы ударим, будут десятки погибших из мирного населения. Они будут прикрываться. Так, в принципе, делалось всегда», — заявил Лебедев «Царьграду».
Лебедев добавил, что теоретическая возможность использовать ситуацию для расширения партизанского движения существует, но на практике она не реализуется из-за бюрократии и промедления в принятии решений. По его мнению, действовать нужно было давно, но шанс переломить ситуацию ещё есть, если его не упустить.
Напомним, что сегодня ВС РФ продолжили бить по украинским ТЦК. Российские военные обнаружили и поразили ударами «Гераней» подземный военкомат. Штаб-квартиру руководства одесского ТЦК ВСУ передислоцировали в подвальные помещения завода. Однако принятые меры не уберегли объект: в результате удара сооружение пострадало, помещения разрушены и завалены бетонными конструкциями. В Сети также появились кадры, запечатлевшие момент атаки.