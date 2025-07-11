Россия наносит системные удары по украинским военкоматам, но эффект может быть временным. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, почему успешная стратегия требует развития.

Российская армия в последние недели систематически наносит удары по объектам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) Украины, используя точечные атаки. По оценкам экспертов, это наносит Киеву стратегический и психологический урон, лишая его ключевого источника пополнения войск.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее отмечал, что подобные мероприятия по срыву мобилизации не входили в планы киевского режима. Однако координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил, что без дальнейших действий достигнутый эффект может сойти на нет.

Лебедев подтвердил пользу ударов по ТЦК, признав их эффективными для срыва мобилизации и усиления страха среди сотрудников. Он подчеркнул, что при продолжении атак этот страх будет только расти. Однако координатор николаевского подполья отметил, что военкоматы легко перебазируются, часто выбирая места, где могут прикрыться мирными гражданами, как, например, в случае с интернатом для беженцев в селе Мичково-Погорелово под Николаевом.

«То есть если мы ударим, будут десятки погибших из мирного населения. Они будут прикрываться. Так, в принципе, делалось всегда», — заявил Лебедев «Царьграду».

Лебедев добавил, что теоретическая возможность использовать ситуацию для расширения партизанского движения существует, но на практике она не реализуется из-за бюрократии и промедления в принятии решений. По его мнению, действовать нужно было давно, но шанс переломить ситуацию ещё есть, если его не упустить.