«Пусть у них дальше пригорает»: Глава Вологодчины пообещал критикам возвести больше памятников Сталину
Глава Вологодской области анонсировал установку новых памятников Сталину
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
В Вологодской области появится ещё больше памятников советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
Ранее, 9 июля, арбитражный суд признал недействительным контракт на изготовление и установку бюста Сталина, который был размещён в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Суд постановил вернуть памятник предпринимателю, а тот обязан вернуть в бюджет 10,5 миллиона рублей.
Инициатива установки монумента вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но тем не менее памятник решили открыть. Филимонов подчеркнул, что бюст стоит и будет стоять.
«Мне тут в конце дня коллеги рассказали, что у неких «журналистов» ещё не прошло умопомрачение по поводу памятника. Просьба всех этих мастеров «стендап-камеди», интерпретаций и небылиц успокоиться. Всё вам уже рассказал. Монумент стоит и будет стоять. Более того, возведём ещё. А у них пусть дальше пригорает», — написал Филимонов в своём телеграм-канале.
Напомним, памятник, который стал причиной дискуссии, был установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка», однако прокуратура оспорила законность установки из-за завышения стоимости контракта и нарушения антимонопольного законодательства. Позже в регионе установили ещё два памятника советскому лидеру.