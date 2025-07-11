«Пусть у них дальше пригорает»: Глава Вологодчины пообещал критикам возвести больше памятников Сталину

В Вологодской области появится ещё больше памятников советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Ранее, 9 июля, арбитражный суд признал недействительным контракт на изготовление и установку бюста Сталина, который был размещён в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Суд постановил вернуть памятник предпринимателю, а тот обязан вернуть в бюджет 10,5 миллиона рублей.

Инициатива установки монумента вызвала неоднозначную реакцию в обществе, но тем не менее памятник решили открыть. Филимонов подчеркнул, что бюст стоит и будет стоять.