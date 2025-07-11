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11 июля, 14:08

Суд арестовал главу ЖКХ района Дагестана из-за массового отравления людей водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В Дагестане арестован глава ЖКХ Магарамкентского района в связи с массовым отравлением людей, вызванным некачественной водой. Об этом сообщило Следственное управление СК по республике.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении директора муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района ЖКХ в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400
Число пострадавших от кишечной инфекции в Дагестане приближается к 400

Напомним, несколько дней назад в Республике Дагестан был зафиксирован случай массового отравления жителей. По результатам проведённых исследований, причиной инфицирования была названа питьевая вода, не соответствующая санитарным нормам. Пострадавшие обращались за медицинской помощью с характерными симптомами: рвотой, повышенной температурой тела и диареей. Как установили специалисты Роспотребнадзора, вспышка кишечной инфекции была вызвана бактериями рода шигелла, попавшими в систему водоснабжения.

Наталья Демьянова
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