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11 июля, 14:59

Блогера Николая Росова* и ещё четырёх россиян включили в реестр иноагентов

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё пять человек и одно общественное движение

Николай Росов*. Обложка © VK / alastoren

Николай Росов*. Обложка © VK / alastoren

Министерство юстиции России внесло общественное движение «Наш выход»* и пятерых граждан в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обновлённый перечень попали активист Павел Елизаров*, блогер Николай Росов*, журналист Валерий Поташов*, журналистка Дарья Литвишко* и активистка Раиса Зубарева*.

Ведомство утверждает, что лица, включённые в перечень, занимались распространением материалов, созданных иностранными агентами, а также недостоверной информации о политике российских властей. Кроме того, они критиковали военные действия на Украине и формировали негативное представление о Вооружённых силах РФ.

Шукшин*, Соломонов* и журнал «Горби»* внесены в список иноагентов
Шукшин*, Соломонов* и журнал «Горби»* внесены в список иноагентов

Ранее Life.ru сообщал, что суд в Москве отклонил просьбу лидера группы «Каста» Владислава Лешкевича*, известного как Влади*, об исключении из списка иностранных агентов. Он был внесён в реестр в январе этого года. Популярная в прошлом группа «Каста» покинула Россию после начала СВО. Попытки закрепиться за рубежом не принесли ожидаемого успеха.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
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