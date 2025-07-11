Блогера Николая Росова* и ещё четырёх россиян включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло общественное движение «Наш выход»* и пятерых граждан в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство утверждает, что лица, включённые в перечень, занимались распространением материалов, созданных иностранными агентами, а также недостоверной информации о политике российских властей. Кроме того, они критиковали военные действия на Украине и формировали негативное представление о Вооружённых силах РФ.