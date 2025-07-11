Блогера Николая Росова* и ещё четырёх россиян включили в реестр иноагентов
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё пять человек и одно общественное движение
Николай Росов*. Обложка © VK / alastoren
Министерство юстиции России внесло общественное движение «Наш выход»* и пятерых граждан в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В обновлённый перечень попали активист Павел Елизаров*, блогер Николай Росов*, журналист Валерий Поташов*, журналистка Дарья Литвишко* и активистка Раиса Зубарева*.
Ведомство утверждает, что лица, включённые в перечень, занимались распространением материалов, созданных иностранными агентами, а также недостоверной информации о политике российских властей. Кроме того, они критиковали военные действия на Украине и формировали негативное представление о Вооружённых силах РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что суд в Москве отклонил просьбу лидера группы «Каста» Владислава Лешкевича*, известного как Влади*, об исключении из списка иностранных агентов. Он был внесён в реестр в январе этого года. Популярная в прошлом группа «Каста» покинула Россию после начала СВО. Попытки закрепиться за рубежом не принесли ожидаемого успеха.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.