Останина призвала лишить сана протоиерея Ткачёва, который назвал россиянок дохлыми и развратными

Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, призвала к отстранению протоиерея Ткачёва от служения. В эфире радио «Говорит Москва» парламентарий заявила о необходимости принятия жёстких мер против священника, поскольку, по её словам, его неоднозначные комментарии (особенно про женщин) подрывают доверие прихожан к Русской православной церкви.

«Можно ли считать священника Ткачёва лидером общественного мнения в светском государстве? Ну пусть он даёт оценку прихожанкам, которые пришли в тот приход, где он служит. Если ему не нравятся прихожанки, они просто перестанут к нему приходить. Равно и остальных он оттолкнёт от РПЦ», — высказала свою позицию Останина.

Чтобы сохранить незапятнанную репутацию института церкви, депутат обратилась к высшим церковным иерархам с призывом рассмотреть возможность лишения сана протоиерея Ткачёва. По её мнению, священник настолько скомпрометировал РПЦ, что высшим духовным лицам надлежит задуматься о его отстранении.

Парламентарий подчеркнула, что протоиерей Ткачёв не должен олицетворять Русскую православную церковь. Останина уверена, что этот шаг благотворно повлияет на восприятие РПЦ, которая исторически имела «светлый облик».