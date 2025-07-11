Останина призвала лишить сана протоиерея Ткачёва, который назвал россиянок дохлыми и развратными
Останина призвала лишить сана протоиерея Ткачёва
Нина Останина. Обложка © Life.ru
Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, призвала к отстранению протоиерея Ткачёва от служения. В эфире радио «Говорит Москва» парламентарий заявила о необходимости принятия жёстких мер против священника, поскольку, по её словам, его неоднозначные комментарии (особенно про женщин) подрывают доверие прихожан к Русской православной церкви.
«Можно ли считать священника Ткачёва лидером общественного мнения в светском государстве? Ну пусть он даёт оценку прихожанкам, которые пришли в тот приход, где он служит. Если ему не нравятся прихожанки, они просто перестанут к нему приходить. Равно и остальных он оттолкнёт от РПЦ», — высказала свою позицию Останина.
Чтобы сохранить незапятнанную репутацию института церкви, депутат обратилась к высшим церковным иерархам с призывом рассмотреть возможность лишения сана протоиерея Ткачёва. По её мнению, священник настолько скомпрометировал РПЦ, что высшим духовным лицам надлежит задуматься о его отстранении.
Парламентарий подчеркнула, что протоиерей Ткачёв не должен олицетворять Русскую православную церковь. Останина уверена, что этот шаг благотворно повлияет на восприятие РПЦ, которая исторически имела «светлый облик».
«Настало время избавиться от такого рода пропагандиста», — добавила она.
Напомним, в День семьи, любви и верности протоиерей Андрей Ткачёв выступил с резкой критикой в адрес российских женщин. Он обвинил их в «демографическом коллапсе», назвав «дохлыми, развратными и трусливыми». Также протоиерей призвал россиянок умерить амбиции и быть помощницей мужчин.