Сын мексиканского наркобарона «Эль Чапо» признал вину в поставках наркотиков в США

11 июля сын бывшего лидера мексиканского картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана («Эль Чапо») Лоэры Овидио Гусман Лопес признал в суде Соединённых Штатов свою вину в ряде преступлений, связанных с распространением наркотиков. Он стал первым из сыновей «Эль Чапо», кто согласился на сделку с правосудием. Об этом сообщает Associated Press.

По версии обвинения, вместе с братом Хоакином Овидио руководил операциями картеля. Местные прозвали их «Чапитос» — «маленькие Чапо». В 2023 году федеральные службы описали их деятельность как крупномасштабный канал поставок фентанила в Америку.

В рамках соглашения обвиняемый признал участие в организации производства и транспортировки кокаина, героина, метамфетамина, марихуаны и фентанила. Эти вещества стали причиной серьёзного кризиса в США, где ежегодно фиксируется большое число смертей от передозировок.

Овидио признал также вину за нелегальную торговлю, отмывание денег и хранение огнестрельного оружия, отметив свою роль в руководстве группировкой. Детали сделки, включая возможные сроки наказания и сотрудничество с властями, пока не разглашаются.