В США пострадавших от наводнения в Техасе оставили без помощи

Задержки с продлением контрактов, допущенные FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США), привели к нехватке персонала в колл-центрах и, как следствие, к тому, что почти две трети звонков от пострадавших от наводнения в Техасе на линию помощи остались без ответа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков, поступивших на его линию помощи при стихийных бедствиях», — пишет издание.