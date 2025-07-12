В США пострадавших от наводнения в Техасе оставили без помощи
NYT: Агентство США по ЧС не обработало две трети звонков из Техаса при наводнении
Задержки с продлением контрактов, допущенные FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США), привели к нехватке персонала в колл-центрах и, как следствие, к тому, что почти две трети звонков от пострадавших от наводнения в Техасе на линию помощи остались без ответа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков, поступивших на его линию помощи при стихийных бедствиях», — пишет издание.
Увольнение сотен подрядчиков агентством 5 июля после истечения срока их контрактов имело катастрофические последствия для пострадавших от наводнений. Уже 6 июля лишь треть звонков с просьбами о помощи была обработана, а 7 июля этот показатель упал ниже 16%. Ситуация была исправлена лишь 10 июля, когда контракты сотрудников колл-центра были продлены.
Наводнение в Техасе летом 2025 года стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата, вызванным сильнейшими ливнями, связанными с остатками тропического шторма Барри. Оно произошло в центральной части Техаса, особенно сильно затронув округ Керр и реку Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года. Основной причиной катастрофы стали экстремальные осадки: за несколько часов выпало до 20 дюймов (около 510 мм) осадков, что привело к стремительному подъему уровня реки Гуадалупе на 8–9 метров за считанные часы. Погибло свыше ста человек.
Наводнение в Техасе. Обложка © X / rawsalerts