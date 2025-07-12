Почувствовал неладное: Боец СВО раскрыл убийство 19-летней невесты, находясь на передовой

Находясь на передовой, боец СВО интуитивно ощутил гибель своей 19-летней невесты, которую жестоко убил приятель. Один телефонный звонок помог ему раскрыть обстоятельства преступления. Незадолго до трагедии девушка сообщила жениху о намерении разорвать отношения, а затем внезапно перестала выходить на связь с близкими, сообщает сайт kp.ru.

7 июля в Кемерове произошло шокирующее преступление — пропала 19-летняя студентка из Прокопьевска. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили спустя трое суток в лесополосе. Убийца сам указал следователям место, где спрятал труп в спортивной сумке.

Ключевую роль в раскрытии преступления сыграл жених погибшей Андрей, который сейчас находится в зоне СВО. Во время последнего видеозвонка Лиза призналась ему в чувствах. После этого девушка перестала выходить на связь, а с её телефона начали приходить странные сообщения об «ошибочности» их помолвки.

Боец оперативно сообщил в полицию о странном поведении друга невесты, что позволило быстро задержать подозреваемого. На допросе молодой человек сознался в совершённом преступлении.

По предварительным данным, убийство произошло в квартире жертвы после совместного ужина. Мотивы преступления устанавливаются — среди возможных версий месть за отказ или попытка скрыть факт домогательств. Родственники погибшей в шоке от жестокости преступления — по их словам, убийца специально сломал девушке кости, чтобы спрятать тело.