Затормозили в километре друг от друга: Два поезда едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера

В Польше произошла чрезвычайная ситуация на железной дороге — диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу по одному пути. Как сообщает RMF24, инцидент случился вблизи Кракова, на станции Рациборовице.

Благодаря своевременному срабатыванию сигнальной системы составы остановились на расстоянии одного километра друг от друга, избежав лобового столкновения. В результате ошибки движение поездов на стратегически важном участке между Краковом и Варшавой было временно парализовано.

«Перерыв в движении поездов длился около 90 минут», — говорится в публикации.