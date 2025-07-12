Затормозили в километре друг от друга: Два поезда едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера
RMF24: Диспетчер в Польше направил два поезда на один путь
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В Польше произошла чрезвычайная ситуация на железной дороге — диспетчер по ошибке направил два поезда навстречу друг другу по одному пути. Как сообщает RMF24, инцидент случился вблизи Кракова, на станции Рациборовице.
Благодаря своевременному срабатыванию сигнальной системы составы остановились на расстоянии одного километра друг от друга, избежав лобового столкновения. В результате ошибки движение поездов на стратегически важном участке между Краковом и Варшавой было временно парализовано.
«Перерыв в движении поездов длился около 90 минут», — говорится в публикации.
Для расследования происшествия создана специальная железнодорожная комиссия. В статье отмечается, что в данном районе уже велись работы на путях, и движение осуществлялось по одной колее, но нынешняя ситуация стала следствием ошибки диспетчера.
Ранее сообщалось, что новый круизный лайнер «Баргузин», предназначенный для туристических рейсов по Байкалу, столкнулся с буксирным судном в момент спуска на воду. Инцидент зафиксирован на территории судостроительного предприятия в Иркутске, где проходила официальная церемония. Кадры столкновения успели запечатлеть очевидцы.