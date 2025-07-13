«Наследство Байдена»: Трамп может использовать средства предшественника для отправки оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия новых мер по поддержке Украины, включая дополнительные поставки вооружений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

Хозяин Белого дома может использовать 3,85 миллиарда долларов, оставшиеся от предыдущей администрации Джо Байдена. Они были выделены через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий президенту США поставлять оружие иностранным партнёрам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации. Увеличение финансирования на закупку оружия для Киева, по мнению журналистов CBS, станет сигналом для Москвы.