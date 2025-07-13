«Наследство Байдена»: Трамп может использовать средства предшественника для отправки оружия Киеву
CBS: Трамп рассматривает новые шаги по военной поддержке Украины
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия новых мер по поддержке Украины, включая дополнительные поставки вооружений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.
Хозяин Белого дома может использовать 3,85 миллиарда долларов, оставшиеся от предыдущей администрации Джо Байдена. Они были выделены через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий президенту США поставлять оружие иностранным партнёрам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации. Увеличение финансирования на закупку оружия для Киева, по мнению журналистов CBS, станет сигналом для Москвы.
«Бывшие официальные лица также сообщили CBS News, что президент имеет право конфисковать около 5 миллиардов долларов из российских активов за рубежом и направить эти средства на Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этим правом», — уточняется в публикации.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок вооружения от США и получении «сигналов высокого уровня» как из Вашингтона, так и от европейских партнёров. Также стало известно, что теперь союзники США по НАТО будут платить за американское оружие, поставляемое на Украину. Это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне.