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13 июля, 05:20

Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

В Китай прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Поднебесной он примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС. Визит в Китай он нанёс после посещения Северной Кореи, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.
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До этого в Куала-Лумпуре состоялась рабочая встреча Лаврова и госсекретаря США. Переговоры прошли в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Мария Любицкая
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