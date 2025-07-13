Лавров прибыл с официальным визитом в Китай
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
В Китай прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Поднебесной он примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Встреча станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС. Визит в Китай он нанёс после посещения Северной Кореи, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.
До этого в Куала-Лумпуре состоялась рабочая встреча Лаврова и госсекретаря США. Переговоры прошли в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).