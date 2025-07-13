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13 июля, 06:08

Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского паспорта

Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Певица Ани Лорак официально уведомила налоговые органы о получении российского гражданства. Соответствующие документы имеются в распоряжении РИА «Новости».

Согласно данным из окружения звезды (настоящее имя — Каролина Куёк), она получила российский паспорт 9 июня. 30 июня её представители подали соответствующее заявление в налоговую службу, а 6 июля изменения были официально внесены в реестры.

Источник, близкий к певице, подтвердил факт получения ею гражданства РФ. Теперь этот статус закреплён документально через процедуру налогового учёта.

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Напомним, что Лорак, недавно получившая российское гражданство, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это произошло на фоне введения Украиной персональных санкций против артистки, вызванных её активной концертной деятельностью на территории России и использованием русского языка в своих выступлениях. По словам певицы Вики Цыгановой, несмотря на сложившуюся ситуацию, Лорак не будет отказываться от украинского гражданства.

Алиса Хуссаин
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