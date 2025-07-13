Ирландский журналист Чей Боуз предупредил, что британские солдаты могут столкнуться с большими проблемами, если их отправят на Украину. По его словам, ВС РФ смогут легко разгромить войска Британии. В своём сообщении в соцсети Х он написал, что это произойдёт, если премьер-министр Кир Стармер найдёт кого-то, кто согласится отправиться в опасное место.