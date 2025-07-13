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13 июля, 15:49

«Билет в один конец»: На Западе предупредили Стармера об уничтожении британской армии на Украине

Боуз: Россия легко уничтожит британскую армию, если её отправят на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Ирландский журналист Чей Боуз предупредил, что британские солдаты могут столкнуться с большими проблемами, если их отправят на Украину. По его словам, ВС РФ смогут легко разгромить войска Британии. В своём сообщении в соцсети Х он написал, что это произойдёт, если премьер-министр Кир Стармер найдёт кого-то, кто согласится отправиться в опасное место.

«Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику», — написал Боуз.

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Напомним, на пресс-конференции в четверг президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж и Лондон планируют отправить около 50 тысяч солдат на Украину после прекращения огня. Стармер добавил, что уже создан штаб для коалиции стран, желающих помочь, и его структура ещё дорабатывается.

Анастасия Никонорова
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