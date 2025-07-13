На Западе рассказали, чем Трамп довёл Украину до истерики
Bild: Украина напряжённо ждёт заявления Трампа, касающегося России
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В Германии сообщили о беспокойстве Украины перед важным заявлением президента США Дональда Трампа о России, в Киеве ждут его слова с тревогой, так как неясно, что именно он собирается сказать, об этом пишет Bild.
Главный вопрос, который волнует Украину и Европу, заключается в том, будет ли Трамп готов ввести новые санкции против России. Некоторые считают, что его избиратели могут быть против этого, так как многие не хотят, чтобы экономические последствия затронули США. Хотя Трамп иногда говорит о санкциях, он никогда не уточнял детали.
Напомним, что в пятницу Трамп сообщил, что 14 июля сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что нет прогресса по Украине, отметив, что Москва внимательно следит за его заявлениями. Представитель Кремля также сообщил, что Путин напомнил Трампу о необходимости согласовать даты третьего раунда переговоров с Украиной и подчеркнул, что Россия предпочла бы решать вопросы дипломатическим путем.