На Западе рассказали, чем Трамп довёл Украину до истерики

В Германии сообщили о беспокойстве Украины перед важным заявлением президента США Дональда Трампа о России, в Киеве ждут его слова с тревогой, так как неясно, что именно он собирается сказать, об этом пишет Bild.

Главный вопрос, который волнует Украину и Европу, заключается в том, будет ли Трамп готов ввести новые санкции против России. Некоторые считают, что его избиратели могут быть против этого, так как многие не хотят, чтобы экономические последствия затронули США. Хотя Трамп иногда говорит о санкциях, он никогда не уточнял детали.