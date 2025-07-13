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13 июля, 19:41

Сестра Жанны Фриске объяснила, почему развелась с мужем

Певица Наталья Фриске рассказала, что потеряла ребёнка из-за развода с мужем

Наталья Фриске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ friske_natalia

Наталья Фриске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ friske_natalia

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, что стало причиной развода с Сергеем Вшивковым, с которым она прожила шесть лет. Об этом она поделилась в своём личном блоге.

По словам Натальи, они долго пытались стать родителями и даже решили прибегнуть к ЭКО. Подготовка к процедуре требовала спокойствия, соблюдения режима сна и отсутствия стресса. Именно в этот момент, по её словам, муж внезапно ушёл из дома. Его не было трое суток. Вернулся он нетрезвым и сказал, что устал.

Наталья не смогла справиться с эмоциями — на фоне стресса произошёл срыв, и попытка оказалась неудачной. После этого она решила закончить отношения.

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Ранее Наталья Фриске рассказала, что её госпитализировали из-за воспаления лимфоузлов. Ей порекомендовали провести операцию, которая позднее прошла успешно. По словам певицы, её должны были выписать 11 июля, но врачи решили оставить Фриске под наблюдением.

Тимур Хингеев
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