У побережья Одесской области зафиксирован массовый выброс морских обитателей
Страна.ua: В Одесской области на берег выбросило десятки тысяч крабов
На побережье Одесской области в районе Тузловских лиманов зафиксирован массовый выброс морских обитателей. Среди них — десятки тысяч крабов, а также скаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Крабы и скаты. Видео © «Страна.ua»
Причиной стало редкое природное явление — подъём холодной воды с глубины к поверхности. В результате у берега резко снизилась температура и содержание кислорода. Точное количество погибших особей не уточняется.
А ранее на берегу Курильских островов обнаружили крупную сельдевую акулу. Хищная рыба лежала на песчаном пляже. А в Пхукете объявили о появлении на побережье опасных морских слизней Glaucus Atlanticus, известных как «Голубой дракон». Контакт с ними может привести к летальному исходу.
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