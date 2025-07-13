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13 июля, 20:41

У побережья Одесской области зафиксирован массовый выброс морских обитателей

Страна.ua: В Одесской области на берег выбросило десятки тысяч крабов

На побережье Одесской области в районе Тузловских лиманов зафиксирован массовый выброс морских обитателей. Среди них — десятки тысяч крабов, а также скаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Крабы и скаты. Видео © «Страна.ua»

Причиной стало редкое природное явление — подъём холодной воды с глубины к поверхности. В результате у берега резко снизилась температура и содержание кислорода. Точное количество погибших особей не уточняется.

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А ранее на берегу Курильских островов обнаружили крупную сельдевую акулу. Хищная рыба лежала на песчаном пляже. А в Пхукете объявили о появлении на побережье опасных морских слизней Glaucus Atlanticus, известных как «Голубой дракон». Контакт с ними может привести к летальному исходу.

Обложка © Unsplash / Brian Wangenheim

Тимур Хингеев
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