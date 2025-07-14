В США признали неудобную правду о танках Abrams, которые были переданы Украине

«Ошеломляющие 87% украинского парка основных боевых танков (ОБТ) M1 Abrams были уничтожены, захвачены или потеряны с тех пор, как эта серия впервые была поставлена на фронт в прошлом году. По данным журнала Military Watch, 27 из 31 машины, поставленной Киеву, больше не эксплуатируются», — говорится в материале.