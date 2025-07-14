В США признали неудобную правду о танках Abrams, которые были переданы Украине
NI: Американские M1 Abrams уступают российским противотанковым средствам
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Американские танки M1 Abrams, предоставленные Киеву странами НАТО, оказались неспособны эффективно противостоять современным российским средствам поражения. Об этом сообщает издание The National Interest.
«Ошеломляющие 87% украинского парка основных боевых танков (ОБТ) M1 Abrams были уничтожены, захвачены или потеряны с тех пор, как эта серия впервые была поставлена на фронт в прошлом году. По данным журнала Military Watch, 27 из 31 машины, поставленной Киеву, больше не эксплуатируются», — говорится в материале.
Издание отмечает, что модификации Abrams уступают по техническим характеристикам новейшим образцам российского противотанкового вооружения. Кроме того, ситуация осложняется отсутствием авиационной поддержки, ограниченными возможностями артиллерии, нехваткой подготовленного персонала и дефицитом запчастей.
Ещё в июне в Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки «Север» вывезли с границы Сумской области трофейную бронетехнику Вооружённых сил Украины: два танка M1 Abrams, два БТРа International MaxxPro и другие. Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя 26 американских танков из 31.