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13 июля, 23:33

Стало известно о состоянии акробата из Эфиопии, который упал в Московском цирке

Депздрав Москвы: У гимнаста из Эфиопии нет тяжёлых травм после падения в цирке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гимнаст из Эфиопии, упавший во время тренировки в Большом Московском цирке, госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По информации Telegram-канала департамента здравоохранения Москвы, серьёзных повреждений у артиста не обнаружено.

«Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжёлых травм у артиста не выявлено», — говорится в сообщении.

В настоящее время гимнаст остаётся под присмотром врачей.

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Напомним, 13 июля 18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель получил травмы, рухнув с 7-метровой высоты во время репетиции. Директор цирка Эдгард Запашный рассказал, что в произошедшем виноват пассировщик, который не смог вовремя подстраховать акробата при приземлении. Он также опубликовал кадры с моментом падения.

Тимур Хингеев
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