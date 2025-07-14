Стало известно о состоянии акробата из Эфиопии, который упал в Московском цирке

Гимнаст из Эфиопии, упавший во время тренировки в Большом Московском цирке, госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По информации Telegram-канала департамента здравоохранения Москвы, серьёзных повреждений у артиста не обнаружено.

«Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжёлых травм у артиста не выявлено», — говорится в сообщении.