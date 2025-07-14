Более 190 населённых пунктов остаются без света в Новгородской области

В Новгородской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, более 190 населённых пунктов остаются без света. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов.

По словам Дронова, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Власти принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.