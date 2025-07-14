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13 июля, 23:40

Более 190 населённых пунктов остаются без света в Новгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Новгородской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, более 190 населённых пунктов остаются без света. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов.

По словам Дронова, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Власти принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

«По состоянию на 22.00 мск без электроснабжения остаются 195 населённых пунктов, в которых проживает 3496 человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — написал врио губернатора в своих социальных сетях.

В Новгородской области увеличили количество бригад для восстановления электроснабжения
В Новгородской области увеличили количество бригад для восстановления электроснабжения

Ранее на Новгородскую область обрушился мощный грозовой фронт, оставив жителей без света. Шквалистый ветер, град и гроза стали причиной отключений электроэнергии. На устранение последствий стихии были направлены 32 аварийные бригады. Без света остались более 470 населённых пунктов в Новгородской области, что затронуло жизни более 22 тысяч человек.

Антон Голыбин
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