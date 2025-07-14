В Раде озвучили прогнозы относительно предстоящего заявления Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал предстоящее «большое заявление» президента США Дональда Трампа, запланированное на 14 июля. По его мнению, республиканец не станет продолжать политику предшественника относительно России.

«Итак, все ждут заявления Трампа относительно РФ в понедельник. Точнее, станет ли война Байдена — войной Трампа. Мой прогноз — нет», — отметил нардеп.