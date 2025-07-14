В Раде озвучили прогнозы относительно предстоящего заявления Трампа
Нардеп Дубинский заявил, что Трамп не продолжит политику Байдена по России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал предстоящее «большое заявление» президента США Дональда Трампа, запланированное на 14 июля. По его мнению, республиканец не станет продолжать политику предшественника относительно России.
«Итак, все ждут заявления Трампа относительно РФ в понедельник. Точнее, станет ли война Байдена — войной Трампа. Мой прогноз — нет», — отметил нардеп.
Напомним, хозяин Белого дома пообещал 14 числа сделать заявление, касающееся отношений с Россией. В зарубежных СМИ ожидают расширение поддержки Украины и введение санкций против Кремля. Однако недавняя встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может свидетельствовать о другом подходе.