В Воскресенске для первоклассников выпустят собственную краеведческую азбуку

Участники круглого стола «Вехи истории Воскресенской земли и туристическая привлекательность региона» обсудили возможность создания азбуки малой родины для местных первоклассников. Инициатором встречи стал Совет по легендам и сказам народов России Союза писателей РФ, сообщает интернет-издание Regions.ru.

«Земли, на которых раскинулся Воскресенск, имеют древнюю и интереснейшую историю. Наша задача — рассказать о них, чтобы дети знакомы были с историей родного края с первых классов школьной скамьи», — поддержал идею председатель Московской областной организации Союза писателей РФ Сергей Антипов.

По его словам, краеведческая азбука хорошо себя зарекомендовала в Видном, однако над книгой работали пять лет. Авторы воскресенской азбуки тоже настроены на серьёзную работу. В частности, под каждой буквой алфавита редакторы разместят тематический текст о памятниках и исторических личностях города. При этом они должны адаптировать информацию под школьников.

«Предстоит большая работа по отбору достопримечательностей, которые войдут в книгу. Формат хотим сделать А4. С красочными иллюстрациями помогут воскресенские художники и фотографы», — отметил Антипов.