В Китае восхитились жёстким ответом России на попытку Мерца выставить РФ счёт за Украину
NetEase: Москва дала решительный ответ на провокации Мерца
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Западные страны заморозили активы Центробанка РФ на сумму около $300 млрд, и вопрос их дальнейшей судьбы остаётся открытым. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эти средства будут разблокированы, если Россия компенсирует ущерб Украине в размере €500 млрд. По мнению китайских обозревателей из NetEase, Москва отреагировала мгновенно и весьма жёстко.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ привела исторические факты, подсчитав долги Германии и её союзников перед Россией. Она напомнила о вмешательстве Запада в российские дела в 1918–1922 годах, компенсациях за разрушения Второй мировой войны и роли западных стран в распаде Советского Союза. В адрес Мерца прозвучало предложение лично покрыть расходы на восстановление культурных ценностей, таких как шедевры Дрезденской галереи.
«Захарова права. Если Мерц и заговорил о военных репарациях, то беседу нужно начать с самой Германии, которая причинила столько бедствий всему миру», — уверены в КНР.
Китайские журналисты отмечают, что подобные ультиматумы могут открыть ящик Пандоры, поскольку многие государства имеют финансовые претензии к Германии. Например, Польша уже требует от Берлина выплат в размере $1,3 трлн за ущерб военных лет. В Поднебесной считают, что страны, которые и сами являлись в прошлом агрессорами, не вправе выдвигать требования о компенсациях.
Напомним, отвечая на заявление канцлера о репарациях, Захарова подметила, что неплохо было бы достать калькулятор и подсчитать, сколько денег сама ФРГ должна выплатить миру за свои злодеяния. Вместе с тем она обвинила Мерца в том, что он пытается втянуть Германию в войну против России.