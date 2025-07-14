Западные страны заморозили активы Центробанка РФ на сумму около $300 млрд, и вопрос их дальнейшей судьбы остаётся открытым. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эти средства будут разблокированы, если Россия компенсирует ущерб Украине в размере €500 млрд. По мнению китайских обозревателей из NetEase, Москва отреагировала мгновенно и весьма жёстко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ привела исторические факты, подсчитав долги Германии и её союзников перед Россией. Она напомнила о вмешательстве Запада в российские дела в 1918–1922 годах, компенсациях за разрушения Второй мировой войны и роли западных стран в распаде Советского Союза. В адрес Мерца прозвучало предложение лично покрыть расходы на восстановление культурных ценностей, таких как шедевры Дрезденской галереи.

«Захарова права. Если Мерц и заговорил о военных репарациях, то беседу нужно начать с самой Германии, которая причинила столько бедствий всему миру», — уверены в КНР.