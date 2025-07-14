Герасимов проинспектировал войска группировки «Центр» в Донбассе

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил соединения группировки «Центр», действующей на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны, особое внимание во время инспекции было уделено вопросам боевого обеспечения, повышению эффективности действий подразделений, а также условиям размещения личного состава и обеспеченности необходимыми ресурсами.

Герасимов провёл рабочее совещание с командованием, подвёл промежуточные итоги и обозначил приоритетные задачи для дальнейших действий. Отдельно он отметил успехи российских войск на территории Донецкой народной республики.

Высшее военное руководство регулярно посещает зону проведения СВО для оценки оперативной обстановки на местах, координации действий командиров и оперативного реагирования на возникающие вызовы. Такие визиты позволяют оперативно корректировать планы и повышать слаженность действий войск.