Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:38

Герасимов проинспектировал войска группировки «Центр» в Донбассе

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил соединения группировки «Центр», действующей на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в Минобороны, особое внимание во время инспекции было уделено вопросам боевого обеспечения, повышению эффективности действий подразделений, а также условиям размещения личного состава и обеспеченности необходимыми ресурсами.

Герасимов провёл рабочее совещание с командованием, подвёл промежуточные итоги и обозначил приоритетные задачи для дальнейших действий. Отдельно он отметил успехи российских войск на территории Донецкой народной республики.

Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля
Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля

Высшее военное руководство регулярно посещает зону проведения СВО для оценки оперативной обстановки на местах, координации действий командиров и оперативного реагирования на возникающие вызовы. Такие визиты позволяют оперативно корректировать планы и повышать слаженность действий войск.

Ранее сообщалось, что формирования группировки войск «Центр» установили контроль над населённым пунктом Николаевка под Донецком. Одновременно с этим, военнослужащие группировки «Восток» углубились в оборонительные позиции противника и вынудили ВСУ покинуть населённый пункт Карла Маркса в ДНР.

Семьям убитых на Украине молдавских военных дали деньги за молчание о ликвидации отряда Санду
Семьям убитых на Украине молдавских военных дали деньги за молчание о ликвидации отряда Санду
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Валерий Герасимов
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar