Власти Эстонии официально лишили Русский театр национального названия

Русский театр в Таллине официально переименован в Театр Сюдалинна. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на приказ министра культуры Эстонии Хейди Пурга.

Речь идёт о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает «Сердце города». Отмечается, что театр сохранит русскоязычный репертуар, несмотря на смену названия.

Ранее в июне директор театра Анне-Ли Пяйв представила новое название, исключающее национальную привязку. При этом бывший глава совета театра Яак Аллик выступал против переименования.