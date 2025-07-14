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14 июля, 09:14

Власти Эстонии официально лишили Русский театр национального названия

ERR: Русский театр в Таллине сменил название на Театр Сюдалинна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Русский театр в Таллине официально переименован в Театр Сюдалинна. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на приказ министра культуры Эстонии Хейди Пурга.

Речь идёт о единственном в Эстонии профессиональном театре, где можно посмотреть постановки на русском языке. Сюдалинна в переводе с эстонского означает «Сердце города». Отмечается, что театр сохранит русскоязычный репертуар, несмотря на смену названия.

Ранее в июне директор театра Анне-Ли Пяйв представила новое название, исключающее национальную привязку. При этом бывший глава совета театра Яак Аллик выступал против переименования.

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До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что запрещать что-либо в стране только из-за связи с русским языком неразумно. Во время общения глава государства продемонстрировал своё знание русского языка, признав, что давно им не пользовался. Он подчеркнул, что русский язык имеет глубокие исторические корни в Эстонии.

Александра Мышляева
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