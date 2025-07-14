Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:30

В зоне СВО поражён завод по производству боеприпасов для ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier

За последние сутки ВС РФ провели масштабную операцию, в ходе которой были поражены важные объекты, связанные с обеспечением боеспособности украинской армии. Среди целей оказалось предприятие, занимающиеся изготовлением боеприпасов, а также склады с противокорабельными ракетами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России 14 июля.

В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате нанесённых ударов были выведены из строя центры комплектации, объекты военной инфраструктуры аэродромов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение предприятию по производству боеприпасов, центрам комплектования, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 140 районах», — говорится в сообщении.

Армия России освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области
Армия России освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

Ранее в Харьковской области спецназ ВС РФ перебил подразделение переодетых украинских бойцов. Подозрительную группу «гражданских» отыскали разведчики. В ходе наблюдения они застали украинских военных за переодеванием.


Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar