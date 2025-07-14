В зоне СВО поражён завод по производству боеприпасов для ВСУ

За последние сутки ВС РФ провели масштабную операцию, в ходе которой были поражены важные объекты, связанные с обеспечением боеспособности украинской армии. Среди целей оказалось предприятие, занимающиеся изготовлением боеприпасов, а также склады с противокорабельными ракетами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России 14 июля.

В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате нанесённых ударов были выведены из строя центры комплектации, объекты военной инфраструктуры аэродромов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

«Нанесено поражение предприятию по производству боеприпасов, центрам комплектования, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 140 районах», — говорится в сообщении.