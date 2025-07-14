Вип-требования: Раскрыт заработок элитных нянь для детей российских звёзд

Типичная схема работы няни для детей российских звёзд предполагает проживание в доме нанимателей, как правило, расположенном в элитном подмосковном посёлке. Специалист обычно трудится пять дней в неделю, а два плавающих выходных может потратить на себя. При этом гувернантки совершают частые поездки на курорты и готовы работать под круглосуточным видеонаблюдением.

Чтобы выяснить данную информацию, редакторы kp.ru связались с агентством по подбору персонала для домов на Новой Риге и Рублёвке. В компании уточнили, что средняя зарплата няни с проживанием для VIP-клиентов за последнее время выросла с 150 тысяч до 170–200 тысяч рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе. Такой уровень оплаты характерен для персонала с рекомендациями, гражданством РФ и высшим образованием. А вот опытные няни, работающие с грудничками и имеющие медицинское образование, могут претендовать на зарплату от 200 тысяч рублей.

«Обычная средняя зарплата в 120 тыс. руб. в месяц — это для нянь без проживания, с нормированным рабочим днём, без педагогического или медицинского образования и других вип-требований. Таких нянь в богатые дома редко берут. Если оплата посуточная, тогда от 600 руб. в час», — сообщили в агентстве.

Там также подчеркнули, что если няня не прошла испытательный срок, агентство может делать неограниченное количество замен. За указанную зарплату специалист должен выполнять следующие обязанности: полный уход за ребёнком и его личным пространством и вещами, приготовление пищи для малыша, прогулки и развивающие занятия. В качестве бонусов няням часто предоставляют проживание в загородном доме, хорошее питание и возможность частых путешествий на курорты.