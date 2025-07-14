Зеленский готовит «сюрприз» для украинцев, не согласных с его политикой
Медведчук: Зеленский хочет лишать гражданства всех несогласных с его политикой
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Экс-комик Владимир Зеленский готовит «сюрприз» для тех граждан Украины, кто не согласен с его политикой. По словам Виктора Медведчука, председателя совета движения «Другая Украина», это может привести к лишению гражданства.
Медведчук утверждает, что Зеленскому удалось подавить реальную оппозицию, оставив лишь простых избирателей, далеко не все из которых всё же поддерживают его действия. Политик считает, что режим Зеленского собирается лишать гражданства или избирательных прав всех, кто не согласен с экс-комиком. Так, это сделает невозможным голосование против него.
«Всех, кто не согласен с политикой режима наркофюрера, собираются лишить гражданства или избирательных прав. Тогда голосовать против него будет просто некому», — говорится в публикации Медведчука.
Ранее социологи, подконтрольные украинским властям, перед переговорами с Россией завысили рейтинг доверия Зеленскому до 74%. По словам экс-депутата Рады, в действительности он вряд ли превышает 20%. Соцопросы показывают, что Валерий Залужный — бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании и потенциальный конкурент Зеленского на выборах, — имеет больше поддержки.