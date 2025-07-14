Экс-комик Владимир Зеленский готовит «сюрприз» для тех граждан Украины, кто не согласен с его политикой. По словам Виктора Медведчука, председателя совета движения «Другая Украина», это может привести к лишению гражданства.

Медведчук утверждает, что Зеленскому удалось подавить реальную оппозицию, оставив лишь простых избирателей, далеко не все из которых всё же поддерживают его действия. Политик считает, что режим Зеленского собирается лишать гражданства или избирательных прав всех, кто не согласен с экс-комиком. Так, это сделает невозможным голосование против него.