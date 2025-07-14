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Регион
14 июля, 12:05

Украина встретила спецпреда Трампа всеобщей воздушной тревогой из-за взлёта МиГ-31

Масштабная воздушная тревога объявлена на Украине в день приезда Келлога

Обложка © Zelenskiy / Official

Обложка © Zelenskiy / Official

На всей территории Незалежной в день приезда специального представителя США по Украине Кита Келлога включили воздушную тревогу. Называемая причина – взлёт российского истребителя МиГ-31К.

«Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлёт МиГ31К», — сообщили Воздушные силы Украины.

Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев
Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев

14 июля в Киев прибыл специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог. Ожидается, что он пробудет в стране в течение недели. Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем Дональда Трампа. Среди тем беседы – усиление ПВО Украины.

Наталья Афонина
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