Украина встретила спецпреда Трампа всеобщей воздушной тревогой из-за взлёта МиГ-31
Масштабная воздушная тревога объявлена на Украине в день приезда Келлога
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На всей территории Незалежной в день приезда специального представителя США по Украине Кита Келлога включили воздушную тревогу. Называемая причина – взлёт российского истребителя МиГ-31К.
«Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлёт МиГ31К», — сообщили Воздушные силы Украины.
14 июля в Киев прибыл специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог. Ожидается, что он пробудет в стране в течение недели. Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем Дональда Трампа. Среди тем беседы – усиление ПВО Украины.