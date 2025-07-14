Украина встретила спецпреда Трампа всеобщей воздушной тревогой из-за взлёта МиГ-31

На всей территории Незалежной в день приезда специального представителя США по Украине Кита Келлога включили воздушную тревогу. Называемая причина – взлёт российского истребителя МиГ-31К.

14 июля в Киев прибыл специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог. Ожидается, что он пробудет в стране в течение недели. Владимир Зеленский уже встретился со спецпредставителем Дональда Трампа. Среди тем беседы – усиление ПВО Украины.