«Можно было подороже»: Автоэксперт оценил внедорожник, подаренный Овечкину на «Матче года»
Автоэксперт Зенкевич: Подаренный Овечкину Jetour T2 не соответствует его уровню
Александру Овечкину подарили автомобиль. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Китайский внедорожник Jetour T2, подаренный капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на «Матче года» в Москве, не соответствует его уровню, полагает автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, российский хоккеист заслужил более дорогую машину.
«Наверное, можно было подарить что-то подороже в плане автомобиля. Не знаю, кто был спонсором. В целом это нормальная машина, но не для уровня Овечкина. Есть премиальные китайские бренды», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Александру Овечкину подарили автомобиль на благотворительном матче в Москве. Внедорожник стал своеобразной наградой в честь рекорда хоккеиста в НХЛ. А зрители, собравшиеся на арене, поприветствовали звезду спорта бурными аплодисментами.