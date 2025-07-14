«Можно было подороже»: Автоэксперт оценил внедорожник, подаренный Овечкину на «Матче года»

Китайский внедорожник Jetour T2, подаренный капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на «Матче года» в Москве, не соответствует его уровню, полагает автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, российский хоккеист заслужил более дорогую машину.

«Наверное, можно было подарить что-то подороже в плане автомобиля. Не знаю, кто был спонсором. В целом это нормальная машина, но не для уровня Овечкина. Есть премиальные китайские бренды», — отметил собеседник NEWS.ru.