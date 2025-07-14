Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 12:50

«Можно было подороже»: Автоэксперт оценил внедорожник, подаренный Овечкину на «Матче года»

Автоэксперт Зенкевич: Подаренный Овечкину Jetour T2 не соответствует его уровню

Александру Овечкину подарили автомобиль. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Александру Овечкину подарили автомобиль. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Китайский внедорожник Jetour T2, подаренный капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на «Матче года» в Москве, не соответствует его уровню, полагает автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, российский хоккеист заслужил более дорогую машину.

«Наверное, можно было подарить что-то подороже в плане автомобиля. Не знаю, кто был спонсором. В целом это нормальная машина, но не для уровня Овечкина. Есть премиальные китайские бренды», — отметил собеседник NEWS.ru.

«Рву и мечу, но люблю»: Жена Овечкина — о скандалах, скромном стиле и жизни с самым ярким хоккеистом России
«Рву и мечу, но люблю»: Жена Овечкина — о скандалах, скромном стиле и жизни с самым ярким хоккеистом России

Напомним, Александру Овечкину подарили автомобиль на благотворительном матче в Москве. Внедорожник стал своеобразной наградой в честь рекорда хоккеиста в НХЛ. А зрители, собравшиеся на арене, поприветствовали звезду спорта бурными аплодисментами.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Александр Овечкин
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar