Раскрыты подробности смерти девушек, которые вылетели с моста в ходе уличной гонки

Эксперты установили, что причиной смерти 20-летних Анастасии Шамриной и Вероники Сватовой из Нижнего Тагила стала асфиксия, наступившая вследствие утопления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родственников погибших.

В то же время обстоятельства смерти 19-летнего водителя Александра Сторожева остаются невыясненными. Следственные органы продолжают работу, чтобы установить точную причину его гибели.

Напомним, что ночью 8 июля 19-летний парень решил прокатиться с ветерком на автомобиле Lexus, но не справился с управлением, посему машина вылетела с моста. В результате погиб и он, и две его подруги, сидевшие вместе с ним в салоне. Позднее стало известно, что погибших девушек похоронят в одинаковых гробах.