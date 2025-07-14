Раскрыты подробности смерти девушек, которые вылетели с моста в ходе уличной гонки
Девушки, вылетевшие с моста на авто в Нижнем Тагиле, погибли от асфиксии
Погибшие девушки. Обложка © E1.RU
Эксперты установили, что причиной смерти 20-летних Анастасии Шамриной и Вероники Сватовой из Нижнего Тагила стала асфиксия, наступившая вследствие утопления. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родственников погибших.
«Причиной смерти стала асфиксия в результате утопления», — сказала мама Анастасии Шамриной.
В то же время обстоятельства смерти 19-летнего водителя Александра Сторожева остаются невыясненными. Следственные органы продолжают работу, чтобы установить точную причину его гибели.
Напомним, что ночью 8 июля 19-летний парень решил прокатиться с ветерком на автомобиле Lexus, но не справился с управлением, посему машина вылетела с моста. В результате погиб и он, и две его подруги, сидевшие вместе с ним в салоне. Позднее стало известно, что погибших девушек похоронят в одинаковых гробах.