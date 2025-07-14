Стал тем, что клялся уничтожить: В США заявили, что Трамп пошёл по стопам Байдена в вопросе Украины

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится всё ближе к той стратегии, которой придерживался его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает The New York Times.

Действующий глава Белого дома во время президентской кампании, как и после неё, на весь мир рассказывал, как быстро он утихомирит все страны, закончит все войны и не допустит начала новых. И вот проходит полгода, а президент США уже отправляет Киеву оружие, делая шаг, который ранее ассоциировался с политикой Байдена.

В ближайшее время у республиканца запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. На ней он хочет во всеуслышание заявить о расширении поставок американского оружия Киеву через европейских партнёров.