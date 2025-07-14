Стал тем, что клялся уничтожить: В США заявили, что Трамп пошёл по стопам Байдена в вопросе Украины
NYT: Трамп в своих взглядах об Украине всё больше напоминает Байдена
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Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится всё ближе к той стратегии, которой придерживался его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает The New York Times.
Действующий глава Белого дома во время президентской кампании, как и после неё, на весь мир рассказывал, как быстро он утихомирит все страны, закончит все войны и не допустит начала новых. И вот проходит полгода, а президент США уже отправляет Киеву оружие, делая шаг, который ранее ассоциировался с политикой Байдена.
В ближайшее время у республиканца запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. На ней он хочет во всеуслышание заявить о расширении поставок американского оружия Киеву через европейских партнёров.
«Он также, похоже, рассматривает возможность поддержки двухпартийного законопроекта сената о введении нового закона о санкциях, который позволит — но не обяжет Трампа — вводить 500-процентные пошлины на любую страну, покупающую российскую нефть или газ», — сказано в публикации.
Таким образом, Трамп может стать тем, что он поклялся уничтожить, когда его выбрали американцы. В апреле политик называл конфликт на Украине «войной Байдена», которую он пытается остановить, чтобы Америка не оказалась втянута в третью мировую. Политологи считают, что решение вновь начать пичкать Киев оружием приведёт к ряду не самых приятных последствий как в мире, так и внутри США.