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14 июля, 14:36

Стал тем, что клялся уничтожить: В США заявили, что Трамп пошёл по стопам Байдена в вопросе Украины

NYT: Трамп в своих взглядах об Украине всё больше напоминает Байдена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится всё ближе к той стратегии, которой придерживался его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает The New York Times.

Действующий глава Белого дома во время президентской кампании, как и после неё, на весь мир рассказывал, как быстро он утихомирит все страны, закончит все войны и не допустит начала новых. И вот проходит полгода, а президент США уже отправляет Киеву оружие, делая шаг, который ранее ассоциировался с политикой Байдена.

В ближайшее время у республиканца запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. На ней он хочет во всеуслышание заявить о расширении поставок американского оружия Киеву через европейских партнёров.

«Он также, похоже, рассматривает возможность поддержки двухпартийного законопроекта сената о введении нового закона о санкциях, который позволит — но не обяжет Трампа — вводить 500-процентные пошлины на любую страну, покупающую российскую нефть или газ», — сказано в публикации.

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Таким образом, Трамп может стать тем, что он поклялся уничтожить, когда его выбрали американцы. В апреле политик называл конфликт на Украине «войной Байдена», которую он пытается остановить, чтобы Америка не оказалась втянута в третью мировую. Политологи считают, что решение вновь начать пичкать Киев оружием приведёт к ряду не самых приятных последствий как в мире, так и внутри США.

Владимир Озеров
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