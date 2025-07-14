«Рад быть в Склифе»: Травмированный в цирке эфиопский гимнаст поблагодарил московских врачей
Депздрав Москвы: Гимнаст из Эфиопии после травмы в цирке чувствует себя хорошо
Гимнаст из Эфиопии Демиесие Дагим Абель, который получил травму при неудачном приземлении во время репетиции в Московском цирке, чувствует себя хорошо. Ему оказали необходимую медицинскую помощь в НИИ имени Склифосовского, сообщил столичный департамент здравоохранения.
Гимнаст из Эфиопии после травмы чувствует себя хорошо. Видео © Telegram / Московская медицина
«Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую помощь», — говорится в публикации.
Циркач отметил, что был рад оказаться именно в НИИ имени Склифосовского в рамках своего лечения и реабилитации. Он поблагодарил врачей за оказанную помощь и отметил, что процесс восстановления прошёл быстро.
«Тренировался на арене цирка перед соревнованиями, но произошёл инцидент, после которого я ничего не помню. После этого произошло всё то, о чем мне рассказывали. Мне очень быстро оказали помощь и доставили в Склиф», — рассказал гимнаст.
Напомним, что 13 июля в цирке произошёл несчастный случай: 18-летний эфиопский акробат Демиесие Дагим Абель сорвался с высоты 7 метров во время репетиции. По словам директора цирка Эдгарда Запашного, причиной падения стала ошибка пассировщика, который не успел подстраховать артиста. Запашный также поделился видеозаписью момента падения.
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