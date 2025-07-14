«Рад быть в Склифе»: Травмированный в цирке эфиопский гимнаст поблагодарил московских врачей

Гимнаст из Эфиопии Демиесие Дагим Абель, который получил травму при неудачном приземлении во время репетиции в Московском цирке, чувствует себя хорошо. Ему оказали необходимую медицинскую помощь в НИИ имени Склифосовского, сообщил столичный департамент здравоохранения.

Гимнаст из Эфиопии после травмы чувствует себя хорошо. Видео © Telegram / Московская медицина

«Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую помощь», — говорится в публикации.

Циркач отметил, что был рад оказаться именно в НИИ имени Склифосовского в рамках своего лечения и реабилитации. Он поблагодарил врачей за оказанную помощь и отметил, что процесс восстановления прошёл быстро.