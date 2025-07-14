На Украине яблоки и капуста подорожали на 200% и 150%

По данным Государственной службы статистики Украины, практически все основные продовольственные товары в стране за последний год показали значительное увеличение стоимости. Некоторые категории продуктов питания испытали особенно резкий скачок цен.

Так, яблоки стали дороже почти в три раза — за год их стоимость выросла на 195,5%, достигнув в среднем 79,5 гривны за килограмм в июне 2025 года. Белокочанная капуста увеличилась в цене в 2,5 раза и теперь стоит 28,2 гривны за килограмм. Морковь подорожала на 67,0%, достигнув отметки в 49,7 гривны за килограмм, а стоимость десятка яиц выросла на 62,7% и составила 53,6 гривны.

Менее существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло (37,2%), пшеничную муку (36,1%) и куриное филе (35,8%). Упаковка сливочного масла весом 200 граммов стала дороже на 33,4% и теперь стоит 107,4 гривны.