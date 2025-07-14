На Украине яблоки и капуста подорожали на 200% и 150%
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По данным Государственной службы статистики Украины, практически все основные продовольственные товары в стране за последний год показали значительное увеличение стоимости. Некоторые категории продуктов питания испытали особенно резкий скачок цен.
Так, яблоки стали дороже почти в три раза — за год их стоимость выросла на 195,5%, достигнув в среднем 79,5 гривны за килограмм в июне 2025 года. Белокочанная капуста увеличилась в цене в 2,5 раза и теперь стоит 28,2 гривны за килограмм. Морковь подорожала на 67,0%, достигнув отметки в 49,7 гривны за килограмм, а стоимость десятка яиц выросла на 62,7% и составила 53,6 гривны.
Менее существенный рост цен наблюдался на подсолнечное масло (37,2%), пшеничную муку (36,1%) и куриное филе (35,8%). Упаковка сливочного масла весом 200 граммов стала дороже на 33,4% и теперь стоит 107,4 гривны.
Напомним, ещё в зимний период эксперты предсказывали рост цен на украинском рынке из-за прекращения транзита российского газа. По мнению аналитиков, шаг Киева неизбежно приведёт к общему подорожанию товаров и услуг внутри страны. Подчёркивалось, что увеличение расходов на транспортировку газа отразится на стоимости топлива для коммерческих предприятий, что, в свою очередь, может вызвать повсеместное повышение цен. Прогнозировалось, что рост цен затронет «практически все» сферы экономики. Так и случилось. Недавно стало известно, что за год украинская продуктовая корзина подорожала на 22%, яйца — на 86%.