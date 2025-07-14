Одна в реанимации, двое в кардиологии: Стало известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Тулой

После удара молнии на пляже под Тулой одна женщина находится в реанимации, ещё два человека госпитализированы в кардиологическое отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — сказал источник.

По его словам, молния ударила в реку, когда люди выходили из воды.