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14 июля, 15:07

Одна в реанимации, двое в кардиологии: Стало известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Тулой

РИАН: Одна женщина находится в реанимации после удара молнии по пляжу под Тулой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

После удара молнии на пляже под Тулой одна женщина находится в реанимации, ещё два человека госпитализированы в кардиологическое отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — сказал источник.

По его словам, молния ударила в реку, когда люди выходили из воды.

Погибших несут на руках: Life.ru публикует видео первых минут после удара молнии по пляжу под Тулой
Погибших несут на руках: Life.ru публикует видео первых минут после удара молнии по пляжу под Тулой

Напомним, ранее сообщалось, что на пляже села Бунырево вблизи Алексина молния ударила в группу отдыхающих. Трое погибли, ещё шесть человек — пострадали. Среди жертв — 13-летний ребёнок. Также погибли двое жителей Москвы 1969 года рождения. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ЧП. Глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Фёдоров уточнял, что инцидент произошёл на территории парк-отеля «Шахтёр». Также, по его данным, пострадали четыре человека.

Никита Никонов
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