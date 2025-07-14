Одна в реанимации, двое в кардиологии: Стало известно о состоянии пострадавших от удара молнии под Тулой
РИАН: Одна женщина находится в реанимации после удара молнии по пляжу под Тулой
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После удара молнии на пляже под Тулой одна женщина находится в реанимации, ещё два человека госпитализированы в кардиологическое отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«В реанимации одна женщина, еще два человека в кардиологии», — сказал источник.
По его словам, молния ударила в реку, когда люди выходили из воды.
Напомним, ранее сообщалось, что на пляже села Бунырево вблизи Алексина молния ударила в группу отдыхающих. Трое погибли, ещё шесть человек — пострадали. Среди жертв — 13-летний ребёнок. Также погибли двое жителей Москвы 1969 года рождения. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ЧП. Глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Фёдоров уточнял, что инцидент произошёл на территории парк-отеля «Шахтёр». Также, по его данным, пострадали четыре человека.