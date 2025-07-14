США обсуждают передачу Украине ракет меньшей дальности и боеприпасов

США планируют передать странам НАТО не только комплексы Patriot, но и ракеты меньшей дальности, а также боеприпасы для гаубиц, которые впоследствии будут отправлены на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным телеканала, Вашингтон также рассматривает возможность поставки Украине ракет класса «воздух — воздух». CNN уточняет, что окончательное решение пока не принято, но обсуждения ведутся на фоне усиления поддержки Киева.