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Регион
15 июля, 05:19

Экс-премьер Степашин указал на попытку Запада разбить Россию в последний раз

Сергей Степашин. Обложка © Фотобанк Фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков

Сергей Степашин. Обложка © Фотобанк Фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков

Страны Запада сейчас воюют не за Украину, а в последний раз пытаются разбить «‎неудобную» Россию, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда всё-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убеждён. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются всё-таки ещё раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», – объяснил он в интервью РИА «Новости».

Политик заметил, что Запад «разбил» Советский Союз с нашей же помощью и продолжает предпринимать попытку разбить Россию. Как отметил Степашин, страна с такой огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями, «никому неудобна».

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой России, пообещав ввести жёсткие торговые ограничения, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Он добавил, что надеется избежать такого развития событий. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала главу Белого дома, однако озадачилась из-за предоставленного срока.

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Андрей Бражников
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